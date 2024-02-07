Kilis’te camiler doldu taştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te vatandaşlar, Miraç Kandil'inde akşam namazından sonra camilere alın etti.



Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve vaaz verildi. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu. Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelen gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Kilis Müftülüğünce Kayabaş Camisinde Mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.