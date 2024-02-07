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Güncel
İHA 07.02.2024 10:03

Kilis’te camiler doldu taştı

Kilis’te Miraç Kandili dualarla idrak edilirken, kent genelindeki tüm camilerde vatandaşlar tarafından yoğunluk oluştu.

Kilis’te camiler doldu taştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te vatandaşlar, Miraç Kandil'inde akşam namazından sonra camilere alın etti.

Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve vaaz verildi. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu. Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelen gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Kilis Müftülüğünce Kayabaş Camisinde Mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

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