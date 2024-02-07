Aydın'da 2023 yılında uyuşturucu operasyonlarında 415 kişi tutuklandı

Aydın Valiliği, kentte güvenlik güçlerinin 2023 yılında 5 bin 130 uyuşturucu olayına müdahale ettiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 bin 62 olaya ilişkin soruşturma yürüttü.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 246 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 2 bin 68 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda 15 kilogram sentetik uyuşturucu, bir kilogram 158 gram esrar, 22 bin 415 kök keneviri ve 8 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 169 şüpheli tutuklandı.

Kentteki uyuşturucu operasyonlarında geçen yıl 415 şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, Aydın'da suçla mücadeleye kararlılık devam edileceği ve vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.