Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.02.2024 09:21

Şalpazarı'nda AFAD farkındalık eğitimi düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla "AFAD Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Şalpazarı'nda AFAD farkındalık eğitimi düzenlendi

Şalpazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şalpazarı Gençlik Merkezinde organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bereket Bülent Ayker, AFAD'la ilgili sunum yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona eren programa, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz, İlçe Müftüsü Adem Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Şalpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kekeç, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı
09:34
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:33
Emre Bozkurt, depremde yitirdiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ediyor
09:33
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
09:31
Mersin'de tarihi eser operasyonu: 46 eser ele geçirildi
09:32
Şanlıurfa'da deprem konutları teslim ediliyor
Arjantin'de tartışmalara yol açan "torba yasa"nın iade edilmesi sonrası sevinç gösterileri
Arjantin'de tartışmalara yol açan "torba yasa"nın iade edilmesi sonrası sevinç gösterileri
FOTO FOKUS
Emre Bozkurt, depremde yitirdiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ediyor
Emre Bozkurt, depremde yitirdiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ