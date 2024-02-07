Şalpazarı'nda AFAD farkındalık eğitimi düzenlendi

Şalpazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şalpazarı Gençlik Merkezinde organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bereket Bülent Ayker, AFAD'la ilgili sunum yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona eren programa, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz, İlçe Müftüsü Adem Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Şalpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kekeç, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.