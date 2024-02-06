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Güncel
AA 06.02.2024 23:27

Bursa ve Bilecik'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Bursa ve Bilecik'teki camilerde programlar düzenlendi.

Bursa ve Bilecik'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'te başta Kayıboyu Camisi olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Vali Şefik Aygöl'ünde katıldığı programda İl Müftüsü Ali Erhun, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce kişinin vefat ettiğini ve yaralandığını anımsattı.

Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelere de sabır dileyen Erhun, şunları kaydetti:

"Allah, bu tarz musibetleri bir daha yaşatmasın. Bunun önüne geçecek tedbirler almayı bizlere nasip eylesin. İsra ve miraç olayının Mekke ile bizzat rabbimizin beyanı ile etrafı mübarek kılınan belde olan Kudüs’e olması oranın önemini ortaya koymaktadır. Kudüs hem peygamberlerin uğrak yeri olmuş hem de tarihte üç büyük din ve muhataplarının yaşadığı barış yurdu olmuştur. İnsanlıktan nasibi olmayan bu soykırımcı millet, Kudüs emanetine sahip çıkmamış başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın gözü önünde her türlü zorbalığı yapmıştır. Kudüs'ü bu zorbalıktan kurtarmak her Müslüman ve her İslam ülkesinin yegane görevidir. "

Program namaz kılınması ve dualar edilmesinin ardından sona erdi. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

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