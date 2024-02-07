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Güncel
İHA 07.02.2024 09:47

Sınırda 22,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andrevo'nun gümrük yetkilileri tarafından, ülkeye giren bir tırın denetimi sırasında 21 bin 528 kilogram `markalı` sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Sınırda 22,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

Avusturya'ya giden Hırvat sürücünün kullandığı Hırvatistan plakalı tır, Bulgar gümrük memurlarına taşınan mallara ait deterjan belgelerini sundu.

Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada kargo alanında her biri 2 kilogramlık 10 bin 764 pakette olmak üzere toplam 21 bin 528 kilogram marka logosu bulunan çamaşır deterjanı içeren 23 palet bulundu.

Fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin Avrupa Yönetmeliği uyarınca deterjanların ihracatının yasak olmasından dolayı ticari marka sahibine durum bildirildi.

Yapılan testler ile ürünlerin sahte olduğunun doğrulanması üzerine şüpheli Haskovo Bölge Müdürlüğü Svilengrad gümrük müfettişleri nezaretinde soruşturularak, davalar hakkında hızlı işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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