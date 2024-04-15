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Güncel
İHA 15.04.2024 17:18

Bingöl'de ahşap kursu gençler için terapi oldu

Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde açılan ahşap üretim kursu, eğitim alan gençler için 'terapi' atölyesi oldu.

Bingöl'de ahşap kursu gençler için terapi oldu
[Fotograf: İHA]

Kursa gelen gençler, boş vakitlerini burada değerlendirerek ahşap oyma-yakma, maket yapımı, su kabağı işlemeciliğini öğrenerek günün stresini atıyor.

Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi’nde 330 bin lira destekle ahşap üretim atölyesi kuruldu.

Ücretsiz bir şekilde eğitim verilen atölyenin çoğunluğunu üniversite öğrenci oluşturuyor.

Ahşap yakma, su kabağı işlemeciliği, maket yapımı, rölyef, ahşap resim, ahşap oyma gibi alanlarda eğitim alan gençler, burayı bir nevi "Terapi" atölyesi olarak değerlendiriyor.

Mardin’den Bingöl’e üniversite okumaya gelen ve daha sonra Gençlik Merkezi’ndeki ahşap atölyesinde eğitim alan Rabia Durak, "Mardinliyim. Burada üniversite okuyorum. Boş zamanlarımızda buraya geliyoruz, güzel etkinlikler yapıyoruz. Burada 5 dalda eğitim alıyoruz. Su kabağı işlemeciliği, yakma sanatı, rölyef çalışmaları, boyama çalışmaları, resim gibi alanlarda kurs görüyoruz" dedi.

"Biz buraya aslında bir nevi de terapi atölyesi diyoruz"

Gençlerin ahşap atölyesinde kafalarında tasarladıkları ürünleri yaparak zaman geçirdiğini vurgulayan Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, "Ahşap üretim atölyemizi yaklaşık 330 bin TL gibi bir maliyetle kurduk. Bu atölyemizde 5 alanda eğitim verilmekte. Kabak işlemeciliği, ahşap yakma, maket tasarımı gibi. Bunların dışında da gençlerin kendi ürettikleri, kafalarında tasarladıkları fikirler varsa onları bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu atölyemizin de en büyük faydası boş vaktini değerlendirme adına gençler buraya geliyorlar. Biz buraya aslında bir nevi de terapi atölyesi diyoruz. Her ne kadar ahşap atölyesi olsa da gençlerin terapi gördüğü bir alan" diye konuştu.

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