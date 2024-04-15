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Güncel
İHA 15.04.2024 17:17

Yağışlar sonrası Yüksekova'nın ovası göle döndü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve beraberinde karların erimesiyle ova göle döndü.

Yağışlar sonrası Yüksekova'nın ovası göle döndü
[Fotograf: İHA]

Bölgede etkili olan yağışla birlikte eriyen kar suları, Yüksekova’nın ovasını sular altında bıraktı.

Her hafta bölgenin güzelliklerini ve yaşanan doğa olaylarını kayıt altına alan Ümit Bartın, ilçenin su altında kalan ovasını da görüntüledi.

İlçenin Yürekli köyünden başlayan ve Köprücük köyüne kadar uzanan Nehil Sazlığı tamamen sular altında kaldı. Bartın, kuraklığın ardından gelen yağışların sevindirici olduğunu söyledi.

Yağışlar sonrası Yüksekova'nın ovası göle döndü

“Bölgemiz karış karış gezildiğinde, her tarafı muazzam güzellikle dolu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan beri yağışlar devam etmektedir. Bu yağışlar aslında güzel oldu ancak ister istemez bölgede çok ciddi zarara da sebebiyet vermektedir. Her hafta olduğu gibi bölge gezilerim devam ediyor. Bu hafta ise özellikle yağışlar nedeniyle ovamız göle dönmüş durumdadır. O manzarayı bende kayıt altına aldım. İnşallah bu sular hiçbir yere zarar vermez”

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