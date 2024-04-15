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Güncel
İHA 15.04.2024 17:26

Ağrı’nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Ağrı’nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

15 Nisan Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle Ağrı’da kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Kongre Binası'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ağrı’nın tarihiyle ilgili kısa videonun gösterilmesiyle devam eden program, öğrencilerin şiir okuması ve koro gösterisinin ardından sona erdi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve protokol üyeleri katıldı.

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