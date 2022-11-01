Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 9 kilo 441 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finansmanının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenledi.
Ekipler, bir evde yaptığı aramada, 7 kilo 400 gram toz esrar, 1 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Küpar yol kontrol noktasında da 1 kişinin üst aramasında da 241 gram toz esrar bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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