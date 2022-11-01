Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de elektrikli bisiklete kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, Atatürk Caddesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, M.B. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisiklette bulunan Safiye B. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü M.B. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Osmaniye Elektrik
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