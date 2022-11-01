Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen aracı durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 8 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.E, K.B, M.D. ve M.K. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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