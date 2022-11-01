Kars'ta uzun yıllar toz, toprak ve çamurdan yürümekte zorluk çekilen cadde ve sokaklar yerini sıcak asfalt yollara bıraktı.

Kars Belediye Başkanlığınca Örnek Mahallesi’nde asfalt yol, kaldırım, refüj ve yol çizgi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Uzun yıllardan beri yol ve kaldırıma hasret kalan mahalle, orta kaldırım ve yol çizgileri tamamlanarak modern yollarla çehresi değişti.

Belediyenin yol çalışmalarının kar yağana kadar devam edeceği öğrenildi.