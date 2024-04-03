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Güncel
İHA 03.04.2024 13:23

Bingöl depreme hazırlanıyor

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde muhtemel deprem için konteynır kent hazırlığı sürüyor.

Bingöl depreme hazırlanıyor
[Fotograf: İHA]

Bingöl’de, muhtemel deprem için hazırlıklar sürüyor. Yedisu ilçesinde Kaymakam Furkan Başar, 50 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Yedisu Kaymakalığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

''Kaymakamımız Furkan Başar, Yedisu’da afet anında çadır ve konteyner kent kurulması için hazırlanan rezerv alanda incelemelerde bulundu. 50 dönüm arazide tasfiye, elektrik, su ve yol çalışmaları tamamlanarak olası afetlere hazır hale getirilecek.''

 


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