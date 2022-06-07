Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM yaz okullarına ilişkin kılavuzun illere gönderildiği, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceği belirtildi.

Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamasında, öğrencilerin okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini belirtti.

Kurslar ne zaman başlayacak?

"Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek." bilgisini paylaşan Özer, öğrencinin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesinde hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacağını bildirdi.

Özer, kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak." ifadelerini kullandı.

BİLSEM nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavına nasıl başvurulur?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.