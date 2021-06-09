Toplantı, YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında yapılacak. Deniz salyasıyla ilgili üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ele alınacak.

Müsilaj sorununa ilişkin üniversitelerde devam eden çalışmalar konuşulup acil önlemler değerlendirilecek.

Yüksek Öğretim Kurulu'nda yapılacak toplantıya ilgili fakültelerin dekanları katılacak. Müsilaj konusunda uzman araştırma ekipleri ve sahada çalışma yürüten akademisyenler de toplantıda olacak.

Açılış konuşmasını Yekta Saraç'ın yapacağı toplantıda, uzmanlar tarafından müsilaj sorununda gelinen noktaya ilişkin sunum yapılacak. Toplantının ardından ortak sonuç bildirgesi hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Akademisyenler Külliye'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantı sonrası akademisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Toplantıda ele alınan çalışmalar Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

