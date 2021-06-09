Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, buğday ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Oruçbey köyünde, buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 80 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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