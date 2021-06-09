Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Sandıklı Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta hastanenin doğum servisinde senaryo gereği yangın çıkarıldı.

Hastane personeli ve itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek kontrol altına alınırken, bir yandan da tahliye işlemleri başlatıldı.

Olası yangın anında tahliye işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için ekipler yerlerini alırken, hastane katına uzatılan merdiven yardımı ile yaralıların tahliyesinin nasıl yapılacağı canlı olarak sergilendi.

Yangın tatbikatı ile olarak bir açıklama yapan Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Keleş, "İtfaiye Müdürlüğü olarak bölgenin en donanımlı ve en kapsamlı itfaiye müdürlükleri arasındayız. Zaman içerisinde kendimizi hazır tutmak ve vatandaşlarımıza en hızlı ulaşan ekip olmak için bu gibi tatbikatlar yaparak becerilerimizi tekrar etmek ve hemşehrilerimizi bilgilendirmek zorundayız." dedi.