Şehir merkezinden Gülümbe istikametine seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, aynı istikametten ilerleyen Ali C. yönetimindeki 11 DJ 672 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan otomobil ise bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ali C'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.