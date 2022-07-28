Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliği taşıyor.

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras, tadilattan önce yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Yenileme çalışmaları nedeniyle son 7 aydır ziyaretçi kabul edilmeyen cam seyir terası, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kurban Bayramı tatiliyle yeniden kapılarını açtı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9-25 Temmuz'da teras yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

"Terasımız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, terasın ilçenin önemli turizm noktası olduğunu söyledi.

Terasın dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise ilk cam terası olduğunu ifade eden Türköz, "Cam terası tadilata almıştık. Şu anda yeniden açtık ve ziyaretçilerimize sağlıklı şekilde hizmet veriyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda cam terasımız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlarımız çok güzel hatıra fotoğrafı çektirdi." dedi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de terasın yeniden kapılarını açarak ilçe turizmine önemli katkı sunduğunu kaydetti.