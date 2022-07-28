Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanda bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alzaymır hastası 84 yaşındaki kadın, kaybolduktan 9 saat sonra ormanda bulundu.
Ağlan köyünde evden ayrılarak geri dönmeyen Fetiye Çelik'i , çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi.
Adrese giden ve dronla eve yakın bölgede arama yapan jandarmaya, AFAD ekipleri 9 personel ve 2 iz takip köpeğiyle destek verdi.
Ekipler, alzaymır hastası Çelik'i, evinden 3 kilometre uzaklıkta Koca Bayır mevkisindeki ormanlık alanda buldu.
Kaybolduktan 9 saat sonra bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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