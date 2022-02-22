Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, 6 şüphelinin bulunduğu eve ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan aramada, 153,41 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.