Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, 6 şüphelinin bulunduğu eve ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan aramada, 153,41 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Bilecik Narkotik Uyuşturucu
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