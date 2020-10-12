Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te su kanalına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Baturay B. yönetimindeki 11 AAN 212 plakalı hafif ticari araç, Çakırpınar köyü-Bilecik yolunda kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Baturay B, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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