Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini, okul girişlerinde karşılayarak virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı.

Öğrenci ve velilere Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgiler aktaran ekipler, korunma yolları içeren broşürler ve maske dağıttı.