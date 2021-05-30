Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların ulaşımda alanında sağlıklı ve iyi hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok konuda kontroller yapıldı.

Maske, mesafe, hijyen gibi konu başlıkları altında yapılan denetimlerde ticari plaka almayarak yolcu taşıyan araç sürücülerine de ceza yasıldı.

Denetimlerin belirli takvim dahilinde devam edeceği belirten ekipler, en yoğun olarak kullanılan servis araçlarındaki eksiklerin biran önce giderilmesinin talep ettiler.