Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te kent merkezinde servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ticari plaka almayarak yolcu taşıyan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların ulaşımda alanında sağlıklı ve iyi hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok konuda kontroller yapıldı.
Maske, mesafe, hijyen gibi konu başlıkları altında yapılan denetimlerde ticari plaka almayarak yolcu taşıyan araç sürücülerine de ceza yasıldı.
Denetimlerin belirli takvim dahilinde devam edeceği belirten ekipler, en yoğun olarak kullanılan servis araçlarındaki eksiklerin biran önce giderilmesinin talep ettiler.
Etiketler: Denetim
Son Haberler
- 10:56
- 10:46
- 10:45
- 10:31
- 10:44
Sıradaki Haber
İstanbul’un Fethi’ni çocuklar anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz