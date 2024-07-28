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Güncel
AA 28.07.2024 10:07

Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Gülümbe istikametine seyir halindeki Sefa U. idaresindeki motosiklet, Bilecik istikametinden Pelitözü istikametine gitmekte olan Emre Ö. idaresindeki otomobile Organize kavşağında arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasıda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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