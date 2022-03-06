Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halinde şarampole uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halinde şarampole uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halinde bulunan 16 LET 61 plakalı otomobil sürücüsü S.K., Poyra köyü mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü S.K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.K., F.D., E.D. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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