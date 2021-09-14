Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te okul servisleri denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servisleri denetlendi.
2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebiyle Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan yerlerde okul servisleri denetlendi. Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerimizin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla jandarma asayiş ve trafik timlerince okul servislerine denetimlerin devam edileceği bildirildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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