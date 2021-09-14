Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, 2021-2022 yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantinleri denetledi. Kontrollerde, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretilen, açıkta veya menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı incelendi. Ruhsatların da denetlendiği uygulamada, eksiği görülen kantin işletmecileri uyarılıp, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için süre verildi.

Ekiplerle birlikte okul kantinlerinin denetimine katılan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da okul kantin işletmecilerini, kurallara mutlaka uymaları, ayrıca korona virüs tedbirlerini elden bırakmamaları, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine kesinlikle dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Akdeniz zabıtasının, çocukların sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik uygulama ve denetimlerinin belirli periyotlarda ve aralıksız devam edeceği belirtildi.

