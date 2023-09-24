Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.09.2023 11:06

Bilecik'te köyün yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yerleşim alanı yakınında otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te köyün yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Sarıdayı köyünde evlerin yakınında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana doğru ilerledi.

Durumu ekiplere bildiren köylüler, ormana sıçrama riski bulunan yangına ilk müdahaleyi kürek ve çalılarla yaptı.

Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği görevlileri ormana yaklaşık 100 metre kala alevlerin ilerlemesini durdurdu.

İtfaiye aracı, 3 arazöz, tanker ve yangın söndürme aracıyla yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Jandarma, 9 dekar alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırıyor.

ETİKETLER
Bilecik Yangın
Sıradaki Haber
Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 252
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
NY Times: ABD, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili Kanada'ya istihbarat verdi
11:41
İsrail ordusu Batı Şeria'da üniversiteye baskın düzenledi
11:39
Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı
11:40
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki: Toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz
11:33
Pakistan'da trenler çarpıştı: En az 20 yaralı
11:32
İstanbul'u 8 ayda 11,5 milyon yabancı turist ziyaret etti
"Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
"Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
FOTO FOKUS
AK Parti'li Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı
AK Parti'li Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ