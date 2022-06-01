Arıcaklar köyünde telekomünikasyon firmasına ait kabloların çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen Ü.M, E.K. ve E.D, çalıntı kablolarla Sakarya'nın Geyve ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.