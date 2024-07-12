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Güncel
AA 12.07.2024 16:54

Bilecik'te firari hükümlü cezaevine gönderildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te firari hükümlü cezaevine gönderildi
[Fotograf: AA]

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini çalışması kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te firari hükümlü cezaevine gönderildi

Ruhsatsız tabanca ile fişeklerine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

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Bilecik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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