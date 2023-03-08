İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulunda deprem afetinde mağduriyet yaşayan ailelere yardım amaçlı ''1 günlük harçlığım, 1 paket bakliyatım'' yardım kampanyası düzenlendiği kaydedildi.



"Öğrenciler böyle bir zor zamanda her türlü yardıma devam edecektir"

Öğrencilerden gelen harçlık ve bakliyat paketlerinin Bilecik Kızılay Şubesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Bakliyat erzakı ve nakit yardım toplayan öğrencilerin yüksek duyarlılık gösterdiği kampanya birliktelik ruhuna destek olmak amaçlı bu çalışmada velilerini mutlu ve eğitim camiasında takdirle karşılanmıştır. Öğrenciler böyle bir zor zamanda her türlü yardıma devam edecektir. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerimiz tarafından kermes düzenlenmiştir" denildi.





Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından depremde birinci derecede tahribata yol açan 10 ilde yer alan okulların yaralarını sarmak amacıyla ''Eğitimde Tek Yürek Kardeş Okul Programı'' başlatıldığı belirtilen açıklamada Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Bilecik'i temsilen gönüllü kardeş okul oldu.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Şanlıurfa Karaköprü Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Şanlıurfa Eyyubiye Hayati Harrani ve Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ile kardeş okul olmuşlardır.





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da Vali Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla depremzede vatandaşlar için kermes düzenlendiği ve elde edilen gelirin deprem bölgelerine gönderileceği bildirildi.