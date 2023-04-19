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Güncel
İHA 19.04.2023 22:03

Bilecik'te bayram şekeri ve tatlı üretim yerlerinde denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan bayramı öncesinde, bayram şekeri ve kolonyası ile tatlı satışı yapan işyerleri ve marketlerde denetim yaptı.

Bilecik'te bayram şekeri ve tatlı üretim yerlerinde denetim

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi denetimlerini gerçekleştirdi.

Market ve işyerlerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların diğer zamanlarda olduğu gibi bayramda da herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin genel temizliği, çalışma şartları ve evrak kontrolleri yapıldı. Gıdaların son kullanma tarihi ve fiyatını inceleyen ekipler, vatandaşların duyarlı olmaları ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerini bilgilendirebileceği bilgisini verdi. 

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