DSİ'den yapılan açıklamada, modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiği ifade edildi.

Son 18 yılda Bilecik'te inşa edilen 24 sulama tesisi ile 108 bin 610 hektar zirai arazinin sulamaya açıldığı belirten açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelere yer verildi:

"Böylece Bilecik topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 116 milyon 468 bin 488 lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bilecik'imiz için sulamanın önemi çok büyük. İnşaatı devam eden 6 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 33 bin 640 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bilecik zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

11 baraj kazandırıldı

Marmara'nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan kentte, ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 65 tesis ile 695 milyon 892 bin 965 lira yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, Genel Müdür Kaya Yıldız şunları kaydetti:

"Bilecik'te son 18 yılda 11 baraj inşa ettik. İnşaatı devam eden 6 baraj ile 41 bin 320 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Bilecikli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bilecik'in su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Diğer taraftan 2 adet içme suyu tesisini 2022 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 154 bin 99 kişi için yılda 3,39 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. Son 18 yılda tamamlanan 27 adet taşkın koruma tesisi ile 40 yerleşim yeri ve bin 230 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yıldız, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldız, Bakan Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılının "Sulamada hamle yılı" ilan edildiğini ifade ederek, sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirtti.