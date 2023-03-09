Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşların kişisel bakımları için görev almak üzere gönüllü berberleri Hatay’a uğurladıklarını belirtti.

Berberlerin ulaşımını Bilecik Taksiciler Derneği ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının üstlendiğini bildiren Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik her kesimiyle dayanışma ruhunu ayakta tutuyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yardım kampanyaları, kermesler, bağışlar ve gönüllü faaliyetlerle Bilecik ve Bilecikli hemşehrilerimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber olmuş durumda. Gıda, hijyen malzemesi, iş makinesi, personel, giysi gibi pek çok farklı ihtiyaçlar deprem bölgelerinde lazım oluyor. Bunların yanı sıra kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçları da hasıl olmaktadır. Bu nedenle ilimizden gönüllü olarak Hatay’a gidecek olan berberlerimizin duyarlılığı çok kıymetli."