Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 19:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.
Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu, Orta ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'de 8 sekiz şüpheli şahsa yönelik belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda farklı miktarlarda ve çeşitlerde uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 4 şahıs ise tutuklandı.
Etiketler: Çankırı Uyuşturucu
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