Burdur Belediyesi Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Zorlu, belediye kadın birim müdürleri ile Burdur Belediyesi Atatürk Pansiyonu'nda kalan depremzede kadınlar katıldı.

Etkinliğe katılan kadınlara karanfil takdim eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, `Sizler bizim misafirimizsiniz. Yaşanan felaketin büyüklüğünün farkındayız. Hatay'a gidip gördüm ama şundan eminim ki biz Türk milleti olarak çok daha zor durumlardan aydınlığa çıkmış, ferasete, sağduyuya sahip bir milletiz. Yeter ki bizi ayrıştırmasınlar, bölmesinler, parçalamasınlar. Biz bu zor günleri aşarız, bunu da aşacağız. Bundan hiç şüphem yok. Umuyoruz depremzede yurttaşlarımız kendi memleketlerine dönecekleri günleri görürler` dedi.

Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, `Cenabı Allah daha beter acılar yaşatmasın. Kadının olduğu yerde hayat her zaman yeniden kurulur. Yuvayı yapan dişi kuştur derler. Yeniden Türk milletini ayağa kaldıracak olan öncelikle kadınlarımız. Gelecek 8 Mart'larda yüzlerimizin güldüğü, acıların unutulduğu günlerde kadınlar gününü kutlamanızı diliyorum cenabı Allah'tan` diye konuştu.

Daha sonra depremzedeler, Grup Suzidil tarafından seslendirilen eserlerle moral depoladı.