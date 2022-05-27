Cumhuriyet Meydanı'ndan Bursa Tarihi Mehteran Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıçkalkan Ekibi eşliğinde başlayan "fetih yürüyüşü", Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nde tamamlandı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ecdadın toprak ve bayrak iddiasıyla bu toprakları fethetmesinin 723'üncü yılı münasebetiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Milletin çok köklü ve yüce bir medeniyete sahip olduğunu, geçmişinin derinliklere dayandığını belirten Yağcı, "Tarihe baktığımızda atamızla, ceddimizle ne kadar övünsek azdır. Bizim medeniyetimizin kökü, hoşgörü ve adalete dayanan bir fetih medeniyetidir. Fethettiği yerlerdeki gerek insanları, gerek toplumu imar ve ihya etme noktasında ceddimizin, milletimizin ne fedakarlıklara katlandığına tüm dünya şahittir." dedi.

Vali Yardımcısı Akgün Corav ise vatandaşları bu özel günde Şeyh Edebali'nin manevi atmosferinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Corav, "Huzurunda bulunduğumuz Şeyh Edebali, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, Orhan Gazi ve daha nice büyüğümüzü, aynı zamanda bu cennet vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Bu coğrafya kanla sulanmış. Zor bir coğrafya ama buraya sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Mehteran ve kılıçkalkan gösterisinin de sunulduğu programda Fetih Selası okundu, İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edildi.

Şeyh Edebali'nin sandukasına tekbirler eşliğinde örtünün serilmesiyle sona eren programa, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.