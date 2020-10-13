Etkinliğe, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, Meclis Başkanı Taner Kömürcü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale'de çeltiğin yüzde 90'ı Biga'da üretiliyor. Geçen yıl üretim 80 bin dönüm iken, bu yıl 90 bin dönüme çıkardık. Toprak ve su, çiftçimizin sermayesidir. Nüfusun ve tüketimin arttığı bu dönemde bu öz sermayemizi korumak kollamak zorundayız." dedi.

Karadağ da geleneksel üretimin artık bittiğini belirterek, bilim ve tekniğin yerinde ve zamanında kullanılmasının önemine değindi.

Çanakkale'nin, Türkiye genelinde çeltik üretiminde 4'üncü sırada yer aldığını aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"2019 yılında Çanakkale'de 110 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılarak 93 bin ton çeltik elde etmişiz. Su varlığımıza bakarak ne kadar alanın ekilebileceğini suyumuzun ne kadar alana yetebileceğine karar veriyoruz. Çeltikte kendi kendimize yetebilmemiz için şu andaki mevcut üretimimizin yüzde 50'sini daha üretmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da damlama sulama sistemlerini kurarak yapacağız. Bireysel desteklemeler getirildi. İnşallah yüzde 50'sini Bakanlığımız destekleme olarak verecek."

Çiftçi Necmettin Uslu ise 28 Mayıs'ta ekimini gerçekleştirdiği gemici çeltik çeşidini 132 günde hasat ettiğini anlattı.

Üç günde bir sulama yaparak damlama sulama sistemi ile hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Uslu, çeltikte en büyük sorunun otla mücadele olduğunu, tek ilaç uygulaması ile başarılı olduğunu bildirdi.

Hasat duası ve çeltik biçimi ile program sona erdi.