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Güncel
AA 26.09.2024 13:23

Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi son yıllarda yürütülen çalışmalar sonunda çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ciddi bir merkez haline geldi.

Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Esence Mahallesi'nde kabak çekirdeği hasadı yapan üreticilerle buluştu.

Özver, çiftçilerin hasat ettikleri kabak çekirdeklerini güneşte kurutma yaptıkları alanları gezdi.

Bu sene 2 bin 200 dekarlık alanda kabak ekimi yapılan mahallede yılda 250-300 ton kabak çekirdek üretimi yapıldığını belirten Özver, son yıllarda ilçenin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Kabak çekirdeğinin, sulama imkanlarının sınırlı olduğu tarım alanlarında ekonomik ve avantajlı bir ürün çeşidi olduğunu ifade eden Özver, "Tohumun, ekiminden, hasadına, işlemesine kadar her aşamasında tarım teknolojileri kullanılabilmektedir. Çekirdek ayıklama işlemi ister makine ile isterse elle yapılabilir. Çıkarılan çekirdekler uygun alanlara serilerek güneş ışığında doğal olarak kurutulur. Kuru şartlarda 75-80 kilogramdan başlayan verim düzeyi, sulu koşullarda ise dekara 100-150 kiloya kadar çıkabilmektedir." dedi.

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Konya Tarım Üretimi Orman
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