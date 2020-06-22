Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaza geçirdi.

Uçaktaki 2 pilotun sağlık durumları iyi olduğu belirtilirken, bölgeye ambulans ve polis helikopterleri gönderildi.

