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Beypazarı'nda test uçuşu yapan Hürkuş kaza geçirdi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaza geçirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaza geçirdi.
Uçaktaki 2 pilotun sağlık durumları iyi olduğu belirtilirken, bölgeye ambulans ve polis helikopterleri gönderildi.
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