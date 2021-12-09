Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düşen işçi ağır yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalıştığı sırada 4 kattan dengesini kaybeden T. K. (55), yere düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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