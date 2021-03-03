İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınl, market ile üretim yapan işletmelere yönelik gıda denetiminde bulundu.

İlçe Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz'ın da katıldığı denetimlerde, ekipler ürünlerin son kullanma tarihilerini kontrol ederken, fırınlar ile diğer imalathanelerde, ürünlerin yapıldığı yerlerin, saklandığı yerlerin, taşınmadaki koşullar kontrol edildi.

Bazı fırınların geri planlarının kirli olması dolayısıyla, bu işletmelere ihtar yapıldı. Eksiklerini gidermeyen bazı işletme sahibine de ceza yazıldı.