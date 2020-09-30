Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda evden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü
Beyoğlu'nda evinden kaçan kuşu yakalamak için çıktığı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Yiğit Berat, Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'taki evinde beslediği muhabbet kuşunun, pencereden uçarak karşı taraftaki faaliyette olmayan bir fabrikanın çatısına konduğunu gördü.
Kuşu almak için merdivenle çatıya çıkan Berat, çatıdaki malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, durumu fabrikanın bekçisine ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Berat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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