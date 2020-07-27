Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
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