Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde silahla yaralama
[Fotoğraf: AA]
Beylikdüzü'nde silahla vurularak yaralanan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, ilçedeki bir açık otoparkta ismi henüz öğrenilemeyen zanlı, T.K.Ş.'yi silahla bacağından yaraladı.
Olayın ardından kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye giden T.K.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, kurşunlardan biri otoparktaki bir aracın camına isabet etti.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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