Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan-Artvin il sınırı mevkisinde yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sıradaki Haber
Antalya'da yaralı halde bulunan caretta caretta Muğla'da tedavi ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz