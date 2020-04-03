Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda ilçedeki polis merkezlerine gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla personelin çalıştığı kısımlara camekan yerleştirildi.

Ekiplerce camekanlara "sosyal mesafeyi koruyalım" yazılı afişler yapıştırılırken, gelen vatandaşlar için giriş ve çıkışa dezenfektan konuldu.

Öte yandan ilçe emniyet ekipleri, sık sık toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafenin korunup korunmadığını kontrol etti, vatandaşlara ve sürücülere bu konuda uyarılarda bulundu.

