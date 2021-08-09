Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanları denetledi.

Atlı birlikler ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.