Bacalıkaya’nın cenazesi, emniyette düzenlenen töreninin ardından memleketi Isparta’ya uğurlandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli, 3 yıllık polis memuru Murat Bacalıkaya, geçen hafta şiddetli baş ağrısı nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılan, evli ve 2 aylık çocuk sahibi Bacalıkaya, ameliyatının ardından yoğun bakım servisine alındı.

Bacalıkaya, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Polis memuru Bacalıkaya için Kütahya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, polis memurunun babası Hasan ve annesi Fatma Bacalıkaya, eşi Emine Bacalıkaya ile mesai arkadaşları katıldı.

Bacalıkaya’nın cenazesi, öz geçmişinin okunması ve duaların ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında araca konularak memleketi Isparta’ya uğurlandı.